Омская мэрия ответила на жалобы о работе троллейбусного маршрута № 16

В письме водители указали, что, по их мнению, существующий сейчас график движения вынуждает их нарушать скоростной режим, чтобы выдержать расписание, и режим труда и отдыха экипажа. К примеру, в будни интервал движения составляет 9 минут, а в выходные и праздники по 14−15 минут. В итоге в часы пик водители выбиваются из графика, а в выходные дни при относительно свободных дорогах вынуждены растягивать поездку, чтобы не приехать раньше.