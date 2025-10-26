Омская мэрия ответила на жалобы о работе троллейбусного маршрута № 16

Водители МП «Электрический транспорт» выступили с критикой организации работы троллейбусного маршрута № 16. Открытое письмо было опубликовано в начале нынешней недели.
В письме водители указали, что, по их мнению, существующий сейчас график движения вынуждает их нарушать скоростной режим, чтобы выдержать расписание, и режим труда и отдыха экипажа. К примеру, в будни интервал движения составляет 9 минут, а в выходные и праздники по 14−15 минут. В итоге в часы пик водители выбиваются из графика, а в выходные дни при относительно свободных дорогах вынуждены растягивать поездку, чтобы не приехать раньше.
Идею изменить график также поддержали некоторые пассажиры. На критику отреагировали в департаменте транспорта администрации города.
Как сообщили специалисты профильного комитета «Городу 55», в будние дни на линии маршрута № 16 работают 12 троллейбусов, в выходные —9. Такое количество определено с учетом сложившегося пассажиропотока по данному направлению. Интервал движения соответствует указанному в письме, и, по мнению специалистов, является объективным: превышения скорости водителями не выявлено, а эпизодическое отставание от графика связано с пробками на дорогах.