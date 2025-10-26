Улицу Краснодарскую открыли для движения в Хабаровске

В администрации Хабаровска проинформировали, что всего в этом году отремонтировали дорожное полотно на площади около 430 тысяч квадратных метров. В следующем году работы продолжатся, в том числе национальный проект «Инфраструктура для жизни» предполагает завершение реконструкции проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой.