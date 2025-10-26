Улицу Краснодарскую открыли для движения в Хабаровске

Движение на улице Краснодарской открыли в Хабаровске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», новая схема движения призвана снизить количество пробок в данном районе. Здесь создали две дополнительные полосы и заезд, который не будет создавать помехи во время поездки из аэропорта в центр города и обратно.
— Я хочу выразить огромную благодарность губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину за выделенные средства на эту важную развязку, которая соединяет улицы Карла Маркса, Демьяна Бедного и Краснодарскую, — особо отметил мэр города Сергей Кравчук. — Во время ремонта мы учитывали мнение жителей, в том числе в вопросе переноса остановок.
В администрации Хабаровска проинформировали, что всего в этом году отремонтировали дорожное полотно на площади около 430 тысяч квадратных метров. В следующем году работы продолжатся, в том числе национальный проект «Инфраструктура для жизни» предполагает завершение реконструкции проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой.