Подполковник Марочко рассказал об обмене пленными в зоне СВО

«При ведении боевых действий есть негласные моменты, в том числе общение между командирами подразделений противоборствующих сторон. Идёт обмен информацией, направленной на ту или иную деятельность. Нередки случаи, например, договорённостей об обмене телами военнослужащих, а также военнопленными прямо на месте», — отметил эксперт.