Подполковник Марочко рассказал об обмене пленными в зоне СВО

Зачастую командиры подразделений прямо на линии боевого соприкосновения СВО договариваются об обмене пленными, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, ранее военкоры рассказали, что украинским бойцам в Красноармейске был поставлен ультиматум — покинуть территорию до 27 октября или погибнуть.
По словам Марочко, подобные сообщения могут передаваться по рациям пленных украинских боевиков. В том числе те же каналы связи могут использоваться для обмена пленными.
«При ведении боевых действий есть негласные моменты, в том числе общение между командирами подразделений противоборствующих сторон. Идёт обмен информацией, направленной на ту или иную деятельность. Нередки случаи, например, договорённостей об обмене телами военнослужащих, а также военнопленными прямо на месте», — отметил эксперт.
Ранее Марочко сообщил, что ультиматум украинской армии в Красноармейске (Покровске) похож на тот, который бойцы ВСУ получали еще во время боев за Артемовск (Бахмут) в ДНР.