Нутрициолог раскрыла, какие опасности скрывает чай и сколько чашек в день не навредят здоровью

«Если говорить о чёрном или зелёном чае, то в среднем можно пить примерно 600−900 мл (3−5 чашек). Белый чай и улун допускается употреблять немного больше — до литра, поскольку в нём меньше кофеина. Что касается травяных чаёв, то все упирается в состав: ромашковый чай, например, можно пить в большем количестве, а вот мята в избытке снижает давление, поэтому с ней нужно быть осторожней», — говорит нутрициолог.