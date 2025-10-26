Ричмонд
В РФ грядет радикальная реформа в сфере ЖКХ

Минстрой России предложил радикально реформировать сферу ЖКХ, чтобы разрешить бюджетное финансирование ремонта частных коммунальных объектов. Об этом говорится в проекте изменений нормативных документов.

Минстрой России предложил радикально реформировать сферу ЖКХ, чтобы разрешить бюджетное финансирование ремонта частных коммунальных объектов. Об этом говорится в проекте изменений нормативных документов.

