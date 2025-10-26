Авиакомпания из Иркутска выполнила первый рейс на Филиппины. В аэропорту Калибо приземлился 100-местный Superjet 100 из столицы Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Перелет по времени составил около 8 часов с учетом технической посадки в китайском аэропорту Гуйлинь, — уточнили в Росавиации.
Полеты по данному маршруту будут выполняться еженедельно по субботам. Рейсы, отправляющиеся из Хабаровска, запланированы на каждый вторник. Первый вылет намечен на 28 октября с промежуточной посадкой в китайском городе Нинбо.
Филиппины стали 30-м направлением, куда выполняются рейсы, и 42-й страной, с которой у России установлено прямое авиасообщение.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аэропорту областного центра пассажирке с ребенком отказали в перелете.