Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпания из Иркутска выполнила первый рейс на Филиппины

Полеты по данному маршруту будут выполняться еженедельно по субботам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авиакомпания из Иркутска выполнила первый рейс на Филиппины. В аэропорту Калибо приземлился 100-местный Superjet 100 из столицы Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Перелет по времени составил около 8 часов с учетом технической посадки в китайском аэропорту Гуйлинь, — уточнили в Росавиации.

Полеты по данному маршруту будут выполняться еженедельно по субботам. Рейсы, отправляющиеся из Хабаровска, запланированы на каждый вторник. Первый вылет намечен на 28 октября с промежуточной посадкой в китайском городе Нинбо.

Филиппины стали 30-м направлением, куда выполняются рейсы, и 42-й страной, с которой у России установлено прямое авиасообщение.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аэропорту областного центра пассажирке с ребенком отказали в перелете.