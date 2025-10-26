Ричмонд
Школьники ЯНАО собрали 245 тысяч рублей на ярмарке для участников СВО

В Салехарде (Ямал) ученики школы № 3 провели благотворительную ярмарку и собрали 245 тысяч рублей для поддержки участников СВО. Об этом написали в telegram-канале администрации города.

