Михайлов: оставшиеся в Покровске бойцы ВСУ выживут, сдавшись в плен

Военкоры ранее сообщили, что оставшиеся в Красноармейске (Покровске) бойцы ВСУ еще могут сбежать и остаться живыми.

Источник: Аргументы и факты

Оставшиеся в Покровске (Красноармейске) украинские военные могут выжить, если добровольно сдадутся в российский плен, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Напомним, ранее военкоры рассказали, что украинским бойцам в Красноармейске поставили ультиматум — покинуть территорию до понедельника 27 октября или погибнуть.

«Это ультиматум на уничтожение. До этого у бойцов ВСУ был шанс сдаться, а сейчас на фоне ожесточенных боев — их жалеть никто не будет. При отказе от сдачи в плен будет полное уничтожение. Каналы передачи ультиматума в этом случае могут быть самыми разными. Это могут быть и листовки, и радиоканал “Волга”, который в своем время популяризировался для сдачи в российский плен, и громкоговорители», — отметил эксперт.

Михайлов подчеркнул, что у украинских военных в Красноармейске осталось мало шансов на выживание. Единственный способ сохранить жизнь — сдаться в российский плен.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ультиматум, как в Покровске, бойцам ВСУ ставили еще в Артемовске.