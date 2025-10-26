Михайлов: оставшиеся в Покровске бойцы ВСУ выживут, сдавшись в плен

«Это ультиматум на уничтожение. До этого у бойцов ВСУ был шанс сдаться, а сейчас на фоне ожесточенных боев — их жалеть никто не будет. При отказе от сдачи в плен будет полное уничтожение. Каналы передачи ультиматума в этом случае могут быть самыми разными. Это могут быть и листовки, и радиоканал “Волга”, который в своем время популяризировался для сдачи в российский плен, и громкоговорители», — отметил эксперт.