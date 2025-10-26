Кнутов: ошеломляющим ответом на удары вглубь РФ может стать новейшее оружие

Если украинские войска нанесут удары дальнобойными ракетами Tomahawk вглубь России, ответ Москвы будет «очень серьезным и ошеломляющим», заявил российский лидер Владимир Путин. Чем ответит РФ, aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Ответить может совершенно новое оружие. У нас разрабатываются и совершенствуются различные системы, о которых мы еще не знаем. В принципе, возможно у нас есть такое оружие, которое, по разрушительной мощи не уступает ядерному, но при этом не имеет тех негативных последствий, которые имеет ядерный взрыв. Такой тоже вариант возможен, это можно предполагать по словам нашего президента», — отметил он.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила о снятии Вашингтоном ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет. Российский лидер Владимир Путин назвал это попыткой эскалации и отметил, что «если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать ошеломляющим».