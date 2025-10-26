Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнутов: ошеломляющим ответом на удары вглубь РФ может стать новейшее оружие

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что в случае ударов дальнобойными ракетами вглубь России, Москва может дать ошеломляющий ответ с использованием нового вооружения, не уступающего по разрушительной мощи ядерному.

Источник: Аргументы и факты

Если украинские войска нанесут удары дальнобойными ракетами Tomahawk вглубь России, ответ Москвы будет «очень серьезным и ошеломляющим», заявил российский лидер Владимир Путин. Чем ответит РФ, aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Ответить может совершенно новое оружие. У нас разрабатываются и совершенствуются различные системы, о которых мы еще не знаем. В принципе, возможно у нас есть такое оружие, которое, по разрушительной мощи не уступает ядерному, но при этом не имеет тех негативных последствий, которые имеет ядерный взрыв. Такой тоже вариант возможен, это можно предполагать по словам нашего президента», — отметил он.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила о снятии Вашингтоном ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет. Российский лидер Владимир Путин назвал это попыткой эскалации и отметил, что «если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать ошеломляющим».

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше