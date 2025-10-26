Американцы отреагировали на провокационный ролик Трампа

Почти все жители США негативно оценили публикацию президента страны Дональда Трампа, который разместил в соцсети Truth Social провокационное видео, созданное искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании YouGov. В ролике глава государства в образе короля обрушивает грязь на протестующих с истребителя.
