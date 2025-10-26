Ричмонд
El Pais: более 50 тысяч испанцев вышли на митинг из-за наводнения

В Валенсии жители требуют отставки президента Женералитата Масона.

Источник: Комсомольская правда

Более 50 тысяч человек вышли на протест в Валенсии, выражая недовольство действиями президента Женералитата Карлоса Масона в связи с последствиями прошлогоднего наводнения. Об этом сообщает газета Pais, ссылаясь на документ делегации правительства региона.

«Более 50 тысяч человек приняли участие в митинге, который собрал свыше 200 левых общественных, социальных и профсоюзных организаций Валенсии, а также ассоциации жертв шторма “Дана” и местные комитеты по чрезвычайным ситуациям и восстановлению (CLER)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что протестующие требовали отставки Масона из-за недовольства тем, как местные власти справились с последствиями стихии, которая в прошлом году унесла 229 жизней. Митинг стартовал в 18:00 по местному времени (20:00 мск) на площади Святого Августина.

Напомним, 29 октября 2024 года Испанию накрыли сильные ливни, особенно пострадали южные и восточные регионы, где уровень опасности достиг максимума. Наводнения стали причиной гибели 229 человек и нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре Валенсии — региона, который пострадал сильнее всех на востоке страны.