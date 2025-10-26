Ричмонд
Лидер ОПГ «Пичугинская» попал в одиночную камеру из-за зубной щетки

Лидер организованной преступной группировки «Пичугинская» Хадис Азизов был переведен в одиночную камеру следственного изолятора из-за того, что пользовался электрической зубной щеткой. Это следует из судебных документов.

