Лидер ОПГ «Пичугинская» попал в одиночную камеру из-за зубной щетки

Лидер организованной преступной группировки «Пичугинская» Хадис Азизов был переведен в одиночную камеру следственного изолятора из-за того, что пользовался электрической зубной щеткой. Это следует из судебных документов.
Читать далее.
Лидер организованной преступной группировки «Пичугинская» Хадис Азизов был переведен в одиночную камеру следственного изолятора из-за того, что пользовался электрической зубной щеткой. Это следует из судебных документов.
Лидер организованной преступной группировки «Пичугинская» Хадис Азизов был переведен в одиночную камеру следственного изолятора из-за того, что пользовался электрической зубной щеткой. Это следует из судебных документов.
Читать далее.