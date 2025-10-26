Ричмонд
Старшая дочь Усольцева прервала молчание: новые подробности исчезновения семьи в тайге

Почти месяц назад на территории Красноярского края без вести пропала семья Усольцевых, отправившаяся в самостоятельный поход по одному из маршрутов в районе Кутурчина. Группа решила путешествовать без сопровождения организованной группы или профессионального гида, что с самого начала существенно повысило степень риска. Специалисты краевого аварийно-спасательного отряда «Спасатель» обследовали около 11 километров горно-таежной зоны, расположенной в Партизанском районе. Несмотря на широкомасштабные поиски, в которой были задействованы наземные группы и авиация, в региональном Следственном комитете отмечают, что вероятность обнаружения пропавших живыми оценивается как крайне низкая.

