Певица Алекса назвала причины развода с фитнес-тренером Дайчевым

Певица Алекса в пятницу, 24 октября, сообщила о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Но сначала она не стала называть причины разрыва.
Через сутки артистка все же решила расставить точки над «i». По ее словам, к такому решению они с супругом пришли вместе, когда любовь закончилась. Но Алекса и Дачев намерены и дальше поддерживать дружеские отношения ради общей дочери.
— Хочу внести ясность, так как многие из вас строят свои догадки и версии происходящего. Первое и самое важное — никто никого не бросал. У нас была своя история любви, благодаря которой появилась наша любимая доченька Адриана. Это решение нам обоим далось непросто, но мы приняли его вместе и остались в прекрасных отношениях, — написала звезда в соцсети.
Она призвала подписчиков не обвинять никого и прекратить додумывать причины их развода.
В марте Алекса уже объявляла в соцсетях, что рассталась с Вячеславом Дайчевым. Но вскоре заявила, что ее аккаунт взломали и она ничего подобного не писала.
Алекса и Вячеслав Дайчев тайно поженились весной 2021 года. Впоследствии свекровь певицы рассказала, что отношения в их семье накалены до предела: звезда занесла свекровь в черный список и запретила ей видеть внучку. Женщина пыталась найти подход к артистке, узнать в чем дело, но безрезультатно. Дайчев принял сторону жены, поэтому тоже отдалился от матери.