Певица Алекса назвала причины развода с фитнес-тренером Дайчевым

— Хочу внести ясность, так как многие из вас строят свои догадки и версии происходящего. Первое и самое важное — никто никого не бросал. У нас была своя история любви, благодаря которой появилась наша любимая доченька Адриана. Это решение нам обоим далось непросто, но мы приняли его вместе и остались в прекрасных отношениях, — написала звезда в соцсети.