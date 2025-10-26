Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты: без АЭС проблему энергодефицита на Дальнем Востоке не решить

Такое мнение высказали участники всероссийской научно-практической конференции «Энергетика Дальнего Востока».

Источник: Аргументы и факты

Потребности Дальнего Востока в электроэнергии невозможно решить без «скорейшей актуализации атомных проектов». Такое мнение высказали участники конференции «Энергетика Дальнего Востока», которая состоялась в Приморском крае.

По мнению собиравшихся в ДВФУ ученых, экспертов и представителей отрасли, иначе проблему энергодефицита в регионе не решить. Сейчас Дальний Восток активно развивается благодаря государственным программам. Появляются новые предприятия. Однако энергомощностей пока что недостаточно для реализации планов. Особенно, с учётом дальнейшего появления крупных верфей и производств.

Напомним, что много о строительстве новых АЭС в Приморском и Хабаровском краях говорилось на ВЭФ-2024. Также по итогам тех дискуссий подписано распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина.

Как следует из документа, в Приморье АЭС мощностью 2 ГВт должна появиться не позже 2033 года в районе города Фокино. Однако это может произойти и ранее утвержденной даты.

«В 2032-м году планируем получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС», — сообщил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Для сравнения, срок строительства АЭС в Хабаровском крае пока что 2042 год.

Также дефицит энергомощностей поможет решить дальнейшая модернизация сетей и внедрение энергосберегающих технологий в промышленности.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше