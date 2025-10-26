Эксперты: без АЭС проблему энергодефицита на Дальнем Востоке не решить

Потребности Дальнего Востока в электроэнергии невозможно решить без «скорейшей актуализации атомных проектов». Такое мнение высказали участники конференции «Энергетика Дальнего Востока», которая состоялась в Приморском крае.
По мнению собиравшихся в ДВФУ ученых, экспертов и представителей отрасли, иначе проблему энергодефицита в регионе не решить. Сейчас Дальний Восток активно развивается благодаря государственным программам. Появляются новые предприятия. Однако энергомощностей пока что недостаточно для реализации планов. Особенно, с учётом дальнейшего появления крупных верфей и производств.
Напомним, что много о строительстве новых АЭС в Приморском и Хабаровском краях говорилось на ВЭФ-2024. Также по итогам тех дискуссий подписано распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина.
Как следует из документа, в Приморье АЭС мощностью 2 ГВт должна появиться не позже 2033 года в районе города Фокино. Однако это может произойти и ранее утвержденной даты.
«В 2032-м году планируем получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС», — сообщил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Для сравнения, срок строительства АЭС в Хабаровском крае пока что 2042 год.
Также дефицит энергомощностей поможет решить дальнейшая модернизация сетей и внедрение энергосберегающих технологий в промышленности.