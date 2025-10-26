Эксперты: без АЭС проблему энергодефицита на Дальнем Востоке не решить

По мнению собиравшихся в ДВФУ ученых, экспертов и представителей отрасли, иначе проблему энергодефицита в регионе не решить. Сейчас Дальний Восток активно развивается благодаря государственным программам. Появляются новые предприятия. Однако энергомощностей пока что недостаточно для реализации планов. Особенно, с учётом дальнейшего появления крупных верфей и производств.