Последний ультиматум: боевикам ВСУ в Покровске дали сутки на отступление

Украинские военные должны покинуть Красноармейск (Покровск) до понедельника 27 октября, в противном случае — они будут уничтожены. О поставленном ВСУ ультиматуме сообщил ряд военкоров.
Военные эксперты рассказали aif.ru, как боевики ВСУ получили ультиматум и что происходит в окрестностях Красноармейска.
Сутки на отступление.
Ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что у боевиков ВСУ в Красноармейске осталось совсем немного времени, чтобы сдать позиции и сбежать, сохранив себе жизнь.
Подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что конкретно в этом случае информацией об ультиматуме не владеет, но в рамках спецоперации это нередкая практика.
«При ведении боевых действий есть негласные моменты, в том числе общение между командирами подразделений противоборствующих сторон. Связь наладить нетрудно. Например, когда попадаются украинские военнопленные со своими радиостанциями», — отметил эксперт.
Командиры, по словам Марочко, обмениваются информацией, направленной на какую-то деятельность, которая выгодна обеим сторонам. Таким же образом, например, могут договариваться об обмене пленными на месте.
«Нередки случаи договорённостей об обмене телами военнослужащих, а также военнопленными прямо на месте», — отметил эксперт.
Военный эксперт Евгений Михайлов добавил, что, кроме рации противника, для передачи информации в этом случае могут использовать листовки или даже громкоговорители. Но последний способ является устаревшим.
«Каналы передачи ультиматума в этом случае могут быть самыми разными. Это могут быть и листовки, и радиоканал “Волга”, который в своем время популяризировался для сдачи в российский плен, и громкоговорители», — сказал эксперт.
Сценарий Артемовска.
Марочко отметил, что в зоне спецоперации подобные ультиматумы не являются чем-то новым. До этого аналогичная ситуация была при освобождении Артемовска (Бахмута).
«Похожие ультиматумы ставились при освобождении Артёмовска. Тогда делались заявления публично, чтобы как можно гуманнее взять этот населенный пункт, но украинское командование решило из Бахмута сделать фортецию (крепость)», — отметил эксперт.
Подполковник ЛНР предположил, что освобождение Красноармейска пройдет по тому же сценарию.
«Украинское командование не считается с жизнями своих военнослужащих, не пытается их сохранить, а некоторые элементы тактического окружения Красноармейска уже присутствуют», — пояснил специалист.
Сдаться в плен или умереть.
Михайлов, говоря о ситуации в Красноармейске, отметил, что бойцам ВСУ остается два пути — сдаться в плен или умереть.
«Это ультиматум на уничтожение. До этого у бойцов ВСУ был шанс сдаться, а сейчас на фоне ожесточенных боев — их жалеть никто не будет. При отказе от сдачи в плен будет полное уничтожение», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что у украинских военных в Красноармейске осталось мало шансов на выживание.
Марочко добавил, что сейчас российские военные «работают» в соседнем населенном пункте Димитров. Расстояние между ним и Красноармейском около 7 км.
«Некоторые элементы тактического окружения Красноармейска уже присутствуют. До оперативного окружения нужно продвинуться на нескольких направления. Сейчас российские бойцы работают в Димитрове, а после его освобождения для украинских боевиков настанет очень плохая обстановка», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что положение ВСУ в районе Красноармейска стремительно ухудшается. Оборона противника на данном участке распадается на отдельные очаги.
Большая часть Красноармейска (около 70%) перешла под контроль российских войск. Боевики ВСУ в городе фактически отрезаны от снабжения.