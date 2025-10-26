Ричмонд
Аэропорт Вильнюса открыли после остановки полетов из-за неизвестных объектов

Аэропорт Вильнюса восстановил работу после временного закрытия.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Вильнюса возобновил работу после временной приостановки полетов, вызванной проникновением в воздушное пространство Литвы неустановленных объектов. Соответствующая информация была распространена национальным радио LRT.

Напомним, что накануне работа аэропорта Вильнюса была временно приостановлена. Тогда в воздушном пространстве страны зафиксировали неопознанные летательные объекты. В связи с этим рейс, следовавший по маршруту Амстердам — Вильнюс, был перенаправлен, и его посадка была осуществлена в аэропорту города Каунас. Тем временем аэропорт Финляндии находится под угрозой полного закрытия. Причиной стало, как ни удивительно, резкое уменьшение числа российских туристов. Сейчас Лаппеенранта обслуживает только рейсы в Бергамо, которые завершатся в конце октября.