Аэропорт Вильнюса открыли после остановки полетов из-за неизвестных объектов

Напомним, что накануне работа аэропорта Вильнюса была временно приостановлена. Тогда в воздушном пространстве страны зафиксировали неопознанные летательные объекты. В связи с этим рейс, следовавший по маршруту Амстердам — Вильнюс, был перенаправлен, и его посадка была осуществлена в аэропорту города Каунас. Тем временем аэропорт Финляндии находится под угрозой полного закрытия. Причиной стало, как ни удивительно, резкое уменьшение числа российских туристов. Сейчас Лаппеенранта обслуживает только рейсы в Бергамо, которые завершатся в конце октября.