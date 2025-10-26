Российские бойцы получили «Царь-бомбу»: снаряд открывает дорогу к победе

В сентябре на Западе рассказали об уникальном оружии России. Оказалось, речь идет о беспилотниках, которые неуязвимы для РЭБ. При этом НАТО даже мечтать и не может о подобных разработках. На Западе восхитились российским беспилотником «Герань-3», который представляет собой серьёзную проблему из-за своих расширенных возможностей.