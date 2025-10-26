Вооружённые силы России получили на вооружение модернизированные корректируемые авиабомбы (КАБ). Об этом в интервью KP.RU рассказал конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев.
Уточняется, что западные СМИ уже прозвали это оружие «Царь-бомбой», а сам Васильев назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в российской авиации. По его словам, в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции эти авиабомбы демонстрируют высокий потенциал и эффективность при поражении целей в глубине обороны противника.
«Это оружие открывает нам дорогу к победе», — подчеркнул эксперт.
По словам кандидата технических наук, бомба оснащена модулем планирования и возможностью корректировки траектории, а также системой спутниковой навигации, что позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров. Военные аналитики отмечают, что один такой удар способен уничтожить укреплённый опорный пункт размером 100 на 100 метров.
Недавно стало известно, что одно из оружий России напугало Пентагон. Как выяснилось, ему нет равных в Арктике. Издание NI сообщает, что речь идёт о российской подводной лодке «Пермь». В отличие от некоторых более ранних и модернизированных моделей, она была специально построена для регулярного применения гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон».
Подлодка «Пермь» обладает уникальным потенциалом использоваться как платформа для нанесения гиперзвуковых ударов. Это позволяет поражать как быстро движущиеся морские цели, так и наземные объекты с высокой точностью и скоростью.
В сентябре на Западе рассказали об уникальном оружии России. Оказалось, речь идет о беспилотниках, которые неуязвимы для РЭБ. При этом НАТО даже мечтать и не может о подобных разработках. На Западе восхитились российским беспилотником «Герань-3», который представляет собой серьёзную проблему из-за своих расширенных возможностей.
Ранее KP.RU писал, что ВС РФ успешно установили контроль над населенным пунктом Проминь в Донецкой Народной Республике. В Минобороны подчеркнули, что освобождение села усилило позиции группировки «Центр» и улучшило условия для дальнейших действий на передовой.