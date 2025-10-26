Трамп ярко прибыл в Малайзию: президент США станцевал с местными жителями

Во время визита в Малайзию для участия в саммите АСЕАН Дональд Трамп станцевал с местными жителями, которые его встречали. Об этом сообщает телеканал Magno News.
Президента США встретили американскими флагами и малайскими танцами при участии премьер-министра Анвара Ибрагима. После короткой беседы Трамп присоединился к танцующим, чем привел их в восторг.
Уточняется, что в медиацентре саммита с участием 2500 журналистов танец Трампа вызвал аплодисменты.
Как стало известно ранее, глава Белого дома прибыл в Малайзию для подписания договора между Таиландом и Камбоджей.
Напомним, что Трамп отправился в азиатское турне на шесть дней. В ходе него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и другими азиатскими политиками. Однако встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках турне по Азии не запланирована Трампом.