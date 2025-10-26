Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ярко прибыл в Малайзию: президент США станцевал с местными жителями

Трамп по прилете в Малайзию станцевал традиционный местный танец.

Источник: Комсомольская правда

Во время визита в Малайзию для участия в саммите АСЕАН Дональд Трамп станцевал с местными жителями, которые его встречали. Об этом сообщает телеканал Magno News.

Президента США встретили американскими флагами и малайскими танцами при участии премьер-министра Анвара Ибрагима. После короткой беседы Трамп присоединился к танцующим, чем привел их в восторг.

Уточняется, что в медиацентре саммита с участием 2500 журналистов танец Трампа вызвал аплодисменты.

Как стало известно ранее, глава Белого дома прибыл в Малайзию для подписания договора между Таиландом и Камбоджей.

Напомним, что Трамп отправился в азиатское турне на шесть дней. В ходе него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и другими азиатскими политиками. Однако встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках турне по Азии не запланирована Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше