Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобрнауки раскрыли результаты экзаменов мигрантов по русскому языку

Почти 87% мигрантов, сдававших экзамен по русскому языку, успешно прошли испытание в третьем квартале 2025 год. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Источник: Life.ru

При этом более трети участников не справились с экзаменом с первой попытки. Всего тестирование проходили 275 тысяч человек.

Проверки проходят в 203 пунктах, в том числе на базе 88 российских университетов, а также за рубежом — в Таджикистане и Узбекистане. Для мигрантов экзамен обязателен: без сертификата нельзя получить патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в СПЧ предложили ограничить сферы, где могут работать мигранты. Иностранцам хотят запретить трудиться в доставке и такси, чтобы разгрузить социальную инфраструктуру и повысить безопасность. Вместо этого им предлагают сосредоточиться на строительстве и промышленности, где не хватает рабочих рук, а уровень рисков ниже.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.