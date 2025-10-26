В Минобрнауки раскрыли результаты экзаменов мигрантов по русскому языку

Ранее Life.ru писал, что в СПЧ предложили ограничить сферы, где могут работать мигранты. Иностранцам хотят запретить трудиться в доставке и такси, чтобы разгрузить социальную инфраструктуру и повысить безопасность. Вместо этого им предлагают сосредоточиться на строительстве и промышленности, где не хватает рабочих рук, а уровень рисков ниже.