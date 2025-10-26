Синоптик Позднякова: первый снег в Москве может выпасть в начале ноября

Первый снег в Москве может выпасть уже в начале ноября, сообщила в беседе с aif.ru синоптик, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Специалист при этом отметила, что однозначно пока нельзя сказать, какой будет погода в начале ноября.
«В ноябре, особенно в праздничные дни, прогнозируется смена характера погоды, не исключено, что будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Однако возможна и другая крайность, что мы попадем на короткое время в теплый сектор и температура воздуха подпрыгнет», — отметила она.
При этом конец октября, по словам специалиста, будет достаточно теплым.
Днем температура в столичном регионе будет подниматься до +8 градусов, а ночью будет держаться на уровне около +4 градусов.
