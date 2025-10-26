The Telegraph: охранники Лувра были в сговоре с ворами

Сотрудники охраны Лувра были в сговоре с преступниками. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источников, близких к расследованию, один из сотрудников службы безопасности музея перед ограблением вел тайные переговоры с преступниками. Предполагается, что именно ему удалось передать банде конфиденциальную информацию о системе охраны Лувра.
Личности грабителей пока не раскрыты, но, судя по всему, следователям уже удалось получить доказательства — записи с камер наблюдения и переписку.
Напомним, 19 октября группа злоумышленников проникла в Лувр и похитила девять ювелирных изделий, принадлежавших французским королевам и императрицам: тиары, серьги, ожерелья и броши. Среди украденных предметов — повреждённая корона императрицы Евгении де Монтихо. Общий ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро.
Известно, что в деле об ограблении задействованы более 100 следователей. Прокуратура Парижа держит дело под круглосуточным контролем.