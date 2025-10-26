Суд подтвердил право ребенка на компенсацию за отравление в школе

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, отравившегося в школьной столовой. Соответствующая информация содержится в материалах суда.
Читать далее.
Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, отравившегося в школьной столовой. Соответствующая информация содержится в материалах суда.
Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, отравившегося в школьной столовой. Соответствующая информация содержится в материалах суда.
Читать далее.