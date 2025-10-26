Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд подтвердил право ребенка на компенсацию за отравление в школе

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, отравившегося в школьной столовой. Соответствующая информация содержится в материалах суда.

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, отравившегося в школьной столовой. Соответствующая информация содержится в материалах суда.

Читать далее.