Трамп прилетел в Малайзию и присоединился к танцу местных жителей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прилетел в столицу Малайзии Куала-Лумпур для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он принял участие в традиционном танце вместе с артистами, которые встречали его в аэропорту.
Проходя мимо военных и исполнителей в национальных костюмах, американский лидер присоединился к танцу, после чего улыбнулся, поаплодировал и пошел к лимузину вместе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
По пути глава Белого дома взял у встречающих его людей флаги страны и попозировал с ними, прежде чем отправиться на место проведения саммита, передает РБК.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также премьер Госсовета Китая Ли Цян примут участие в 47-м саммите АСЕАН, который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом 12 сентября сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Дональд Трамп 25 октября сказал, что встретится с Владимиром Путиным только при условии, что у него будет понимание о заключении сделки по урегулированию на Украине.