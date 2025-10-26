The Telegraph: в причастности к ограблению Лувра заподозрили охранника

Один из сотрудников службы безопасности Лувра мог помочь грабителям, совершившим дерзкое ограбление музея в Париже. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
Читать далее.
Один из сотрудников службы безопасности Лувра мог помочь грабителям, совершившим дерзкое ограбление музея в Париже. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
Один из сотрудников службы безопасности Лувра мог помочь грабителям, совершившим дерзкое ограбление музея в Париже. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
Читать далее.