The Telegraph: в причастности к ограблению Лувра заподозрили охранника

Один из сотрудников службы безопасности Лувра мог помочь грабителям, совершившим дерзкое ограбление музея в Париже. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

