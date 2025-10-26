NYT: на Украине зимой закроются заводы и останутся без отопления дома

Напомним, 25 октября бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец написала, что страну ждёт сложный отопительный сезон. По её оценкам, грядущая зима будет тяжелее всех предыдущих. Она добавила, что хуже всего обстоят дела в Сумской и Черниговской областях.