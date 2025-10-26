NYT: на Украине зимой закроются заводы и останутся без отопления дома

Перебои в энергоснабжении и рост цен грозят оставить жителей Украины без отопления предстоящей зимой, также существует риск закрытия предприятий, написала газета The New York Times (NYT).
«Растут опасения, что многие домохозяйства могут остаться без достаточного тепла этой зимой, учитывая, что в стране отрицательные температуры могут держаться неделями», — отметили авторы статьи.
В публикации подчёркивается, что такое развитие событий может спровоцировать новую волну миграции с Украины. Это, как предупреждают авторы, ещё больше ухудшит состояние украинской экономики.
Напомним, 25 октября бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец написала, что страну ждёт сложный отопительный сезон. По её оценкам, грядущая зима будет тяжелее всех предыдущих. Она добавила, что хуже всего обстоят дела в Сумской и Черниговской областях.