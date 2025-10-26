В Омске выставили на торги скандальный недострой у лыжной базы

ТУ Росимущества по Омской области выставило на торги скандально известный недострой у лыжной базы по улице Березовой. Здесь должен был появиться спортивный комплекс, однако он так и не был достроен.
Площадь здания, согласно документации, составляет порядка 1500 кв. метров, степень готовности — 90%. Начальная цена лота составляет 2 млн рублей, для участия в торгах потенциальные покупатели должны внести миллион в качестве задатка, аукцион пройдет в конце ноября.
Ранее этот объект принадлежал ООО «Черномор». В 2017 году этот земельный участок был передан компании для строительства спортивно-оздоровительного комплекса с площадками для игровых видов спорта и площадкой для собак. Однако практически ничего из обещанного застройщик не построил, и администрация города отозвала ранее выданное разрешение на строительство.
Судебные споры закончились тем, что летом текущего года арбитражный суд признал постройки самовольными. Объект был арестован и выставлен на торги.