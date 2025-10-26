В Омске выставили на торги скандальный недострой у лыжной базы

Ранее этот объект принадлежал ООО «Черномор». В 2017 году этот земельный участок был передан компании для строительства спортивно-оздоровительного комплекса с площадками для игровых видов спорта и площадкой для собак. Однако практически ничего из обещанного застройщик не построил, и администрация города отозвала ранее выданное разрешение на строительство.