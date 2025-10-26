Повышение пенсий в ноябре: кого коснется в Татарстане

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Первая устанавливается в одинаковом размере для всех, а вторая рассчитывается индивидуально: с учетом стажа, доходов до 2002 года и суммы страховых взносов, поступивших после данной даты.