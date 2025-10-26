Повышение пенсий в ноябре: кого коснется в Татарстане

Доплаты для 80-летних и инвалидов I группы.
С ноября пожилые жители Татарстана, которым исполнилось 80 лет в октябре, начнут получать увеличенную вдвое фиксированную часть страховой пенсии. Такое же право имеют граждане, признанные инвалидами I группы.
Повышение назначается только по одному основанию — либо по возрасту, либо по инвалидности. Если пенсионер уже получает надбавку за инвалидность, при достижении 80-летнего возраста дополнительное увеличение не предусматривается.
На данный момент фиксированная часть страховой пенсии составляет 8 907 рублей 70 копеек. Соответственно, для указанной категории граждан выплата вырастет до 17 815 рублей 40 копеек.
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Первая устанавливается в одинаковом размере для всех, а вторая рассчитывается индивидуально: с учетом стажа, доходов до 2002 года и суммы страховых взносов, поступивших после данной даты.
Доплаты для пилотов и шахтеров.
Кроме того, в ноябре будет проведен перерасчет дополнительных пенсионных выплат для сотрудников гражданской авиации и работников угольной промышленности.
Эти доплаты формируются за счет повышенных страховых взносов, которые работодатели перечисляют в Соцфонд. Благодаря этому специалисты указанных отраслей получают дополнительные пенсионные средства.
Согласно законодательству, размер таких выплат пересматривается ежеквартально. Их величина зависит от уровня заработной платы и продолжительности стажа, который дает право на подобную надбавку.
Выплаты пенсионерам с иждивенцами.
Пенсионеры, у которых на содержании находятся нетрудоспособные члены семьи — дети или внуки младше 18 лет, — могут оформить дополнительную выплату. Если иждивенец обучается очно, доплата сохраняется до достижения им 23-летнего возраста.
За одного иждивенца пенсионеру полагается надбавка в размере одной трети фиксированной выплаты, за двух — две трети. При наличии трех и более иждивенцев доплата составляет 100% фиксированной части пенсии.
Оформить такую надбавку можно одновременно с назначением пенсии. Если иждивенец появился позже, необходимо подать заявление в Социальный фонд для начисления доплаты.