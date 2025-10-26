Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышение пенсий в ноябре: кого коснется в Татарстане

В ноябре будут увеличены пенсии нескольким категориям татарстанцев. Подробнее об этом — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Доплаты для 80-летних и инвалидов I группы.

С ноября пожилые жители Татарстана, которым исполнилось 80 лет в октябре, начнут получать увеличенную вдвое фиксированную часть страховой пенсии. Такое же право имеют граждане, признанные инвалидами I группы.

Повышение назначается только по одному основанию — либо по возрасту, либо по инвалидности. Если пенсионер уже получает надбавку за инвалидность, при достижении 80-летнего возраста дополнительное увеличение не предусматривается.

На данный момент фиксированная часть страховой пенсии составляет 8 907 рублей 70 копеек. Соответственно, для указанной категории граждан выплата вырастет до 17 815 рублей 40 копеек.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Первая устанавливается в одинаковом размере для всех, а вторая рассчитывается индивидуально: с учетом стажа, доходов до 2002 года и суммы страховых взносов, поступивших после данной даты.

Доплаты для пилотов и шахтеров.

Кроме того, в ноябре будет проведен перерасчет дополнительных пенсионных выплат для сотрудников гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Эти доплаты формируются за счет повышенных страховых взносов, которые работодатели перечисляют в Соцфонд. Благодаря этому специалисты указанных отраслей получают дополнительные пенсионные средства.

Согласно законодательству, размер таких выплат пересматривается ежеквартально. Их величина зависит от уровня заработной платы и продолжительности стажа, который дает право на подобную надбавку.

Выплаты пенсионерам с иждивенцами.

Пенсионеры, у которых на содержании находятся нетрудоспособные члены семьи — дети или внуки младше 18 лет, — могут оформить дополнительную выплату. Если иждивенец обучается очно, доплата сохраняется до достижения им 23-летнего возраста.

За одного иждивенца пенсионеру полагается надбавка в размере одной трети фиксированной выплаты, за двух — две трети. При наличии трех и более иждивенцев доплата составляет 100% фиксированной части пенсии.

Оформить такую надбавку можно одновременно с назначением пенсии. Если иждивенец появился позже, необходимо подать заявление в Социальный фонд для начисления доплаты.