Ураган «Мелисса» усилился до третьей категории

По информации NHC, в настоящее время ураган «Мелисса» находится над Карибским морем. Метеорологи зафиксировали увеличение максимальной устойчивой скорости ветра до 185 км/ч, а его движение продолжается в западном направлении со скоростью 6 км/ч. Для перехода во вторую категорию урагану нужна скорость ветра 154 км/ч, в третью — 178 км/ч, в четвертую — 209 км/ч. Пятая, самая опасная категория, присваивается при скорости от 252 км/ч.