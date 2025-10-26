Ураган «Мелисса» усилился до третьей категории

Ураган «Мелисса» стал еще сильнее и был классифицирован как ураган третьей категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
«Мелисса — ураган третьей степени по шкале Саффира-Симпсона», — передает центр.
По информации NHC, в настоящее время ураган «Мелисса» находится над Карибским морем. Метеорологи зафиксировали увеличение максимальной устойчивой скорости ветра до 185 км/ч, а его движение продолжается в западном направлении со скоростью 6 км/ч. Для перехода во вторую категорию урагану нужна скорость ветра 154 км/ч, в третью — 178 км/ч, в четвертую — 209 км/ч. Пятая, самая опасная категория, присваивается при скорости от 252 км/ч.
Ранее сообщалось, что тропический шторм «Мелисса» привел к человеческим жертвам на Гаити. По данным управления гражданской защиты, погибли три человека и один был травмирован.
Напомним, что ранее тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории.