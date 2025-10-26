Красноярские эксперты проверили творог

В аккредитованном Испытательном центре ФБУ «Красноярский ЦСМ» продукты исследовали на наличие бактерий группы кишечных палочек, стафилококки, дрожжи, плесени, бактерии рода Salmonella и другие, наличие крахмала, сорбиновой и бензойной кислот, а также по физико-химическим показателям (массовая доля жира, белка, влага, кислотность и прочее).