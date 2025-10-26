Красноярские эксперты проверили творог

В конце августа эксперты закупили девять образцов творога, произведенного в Красноярском крае, Томской, Ленинградской и Кемеровской областях.
В аккредитованном Испытательном центре ФБУ «Красноярский ЦСМ» продукты исследовали на наличие бактерий группы кишечных палочек, стафилококки, дрожжи, плесени, бактерии рода Salmonella и другие, наличие крахмала, сорбиновой и бензойной кислот, а также по физико-химическим показателям (массовая доля жира, белка, влага, кислотность и прочее).
По результатам контрольных мероприятий определились два лидера, максимально соответствующие всем требованиям: ООО «Агромилк» (творог «Камарчагский», Красноярский край, г. Железногорск) и АО «Искра» (творог «Сельскохозяйственное предприятие “Искра”, Красноярский край, г. Ужур), отмечает пресс-служба Красноярского ЦСМ.
Нарушения по микробиологическим, физико-химическим показателям и по маркировке потребительских упаковок установлены в шести образцах творога.