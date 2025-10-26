Концерт «Любэ» «Ночь искусств» и криминальный подкаст Фауста: какие события ждут челябинцев в ноябре. Афиша

В Челябинске в ноябре горожан ждут концерты легендарных групп «Любэ» и «Ленинград», Александра Розенбаума, Мари Краймбрери и других звезд российской сцены. Пройдут также панк-фест, хэллоуинские мистические вечеринки и праздничные ужины. Для ценителей юмора подготовлены стендапы резидентки шоу на ТНТ Ольги Малащенко и Евгения Чебаткова. Жителей также ждут вечер о криминале с ведущим YouTube-канала «Фауст 21 века» и акция «Ночь искусств» в музеях. Об этих и других событиях месяца — в материале URA.RU.