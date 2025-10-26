Член ОПГ «Пичугинская» Азизов попал в одиночную камеру из-за зубной щётки

13 августа Верховный суд Республики Коми вынес приговор в отношении основателя и бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Юрия Пичугина, а также одного из её активных участников — Хадиса Азизова. Преступное сообщество, известное как «пичугинская» ОПГ, было создано в 1990-х годах и со временем расширило свое влияние, действуя не только на территории Коми, но и в других регионах России. Его создатель Пичугин, изначально имевший статус криминального «авторитета», впоследствии был коронован в «воры в законе». Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Азизов осуждён на 11 лет.