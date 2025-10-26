«Ашан» оформил в России новый товарный знак

Французская корпорация «Ашан», один из крупнейших в мире операторов розничных сетей, оформила в России новый товарный знак в виде красного птенца. Документы были поданы еще в прошлом октябре, спустя год ведомство одобрило заявку. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщило РИА Новости.
Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в виде другой птицы: кукушки по имени «Кукух». Дело в в том, что это пернатое нередко ассоциируется в народе с ментальным здоровьем.
Многие организации и компании выбирают себе необычных маскотов для привлечения внимания к своим продуктам и услугам. Так, приложение Duolingo недавно сообщило о смерти своего символа — зеленого совенка по кличке Дуо.
Американская компания Starbucks, которая занимается продажей кофе, тем временем тоже зарегистрировала в Роспатенте товарный знак со своим логотипом до 2034 года. Теперь в России под новым брендом могут предоставляться услуги ресторанов, кафе и чайных баров.