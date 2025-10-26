«Ашан» оформил в России новый товарный знак

Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в виде другой птицы: кукушки по имени «Кукух». Дело в в том, что это пернатое нередко ассоциируется в народе с ментальным здоровьем.