Трое жителей Иркутской области получили награды за заслуги. Так, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили завотделением Ивано-Матренинской детской больницы Галине Борисенко. Она специалист по болезням уха, горла и носа, ежегодно выполняет от 150 до 250 хирургических вмешательств. По информации, опубликованной в телеграм-канале губернатора Игоря Кобзева, Галина внедрила в практику около 36 методик диагностики и терапии.
— Медалями «За развитие Сибири и Дальнего Востока» удостоены Олег Емельянов и Татьяна Стрункина, сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги, — уточнил глава региона.
Машинист электровоза локомотивного депо Зима, Емельянов Олег, за период с 2021 по 2024 год обеспечил транспортировку 6,5 миллионов тонн грузов, проведя 1 864 тяжеловесных поезда. Его опыт работы является значительным. А Татьяна Стрункина занимает должность старшего электромеханика в Тайшетском региональном центре связи. В ее обязанности входит руководство бригадой, которая выполняет техническое обслуживание и ремонт оборудования связи, включая телефонные сети.