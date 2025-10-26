Трое жителей Иркутской области получили награды за заслуги. Так, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили завотделением Ивано-Матренинской детской больницы Галине Борисенко. Она специалист по болезням уха, горла и носа, ежегодно выполняет от 150 до 250 хирургических вмешательств. По информации, опубликованной в телеграм-канале губернатора Игоря Кобзева, Галина внедрила в практику около 36 методик диагностики и терапии.