Опрос показал, как ученых чаще всего упоминают россияне

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов и Сергей Королев стали самыми упоминаемыми учеными среди россиян, следует из совместного опроса Аналитического центра ВЦИОМ и Российского общества «Знание», который есть в распоряжении РИА Новости.
«Менделеев (36%), Ломоносов (30%) и Королев (14%) стали самыми упоминаемыми учеными среди россиян. Современных российских ученых россияне знают хуже — наиболее популярным российским ученым из ныне живущих стал Перельман», — говорится в исследовании.
Уточняется, что почти две трети россиян в возрасте от 18 лет и старше хотели бы, чтобы их дети или внуки занимались наукой (64% от общего числа опрошенных).
Также россияне, занимающиеся просветительской деятельностью (69%) или работающие в бюджетной сфере, занятые на госслужбе (70%), чаще видят своих детей учеными.
Согласно исследованию, каждый второй россиянин считает, что наибольшая государственная поддержка должна быть направлена на медицинские (51%) и технические науки (46%) для развития страны.
Кроме того, выражены и гендерные предпочтения: женщины чаще мужчин голосуют за поддержку медицины (60% против 41%), и реже мужчин — за технические науки (41% против 53%).
Общество «Знание» совместно с Аналитическим центром ВЦИОМ провели исследование об отношении россиян к науке в октябре 2025 года. В опросе приняли участие 3,6 тысяч россиян старше 14 лет, проживающих в более, чем 80 регионах страны.