Главарей Тушинского ОПС задержали по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Ранее сообщалось, что число фигурантов громкого дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево увеличилось: суд арестовал ещё семерых человек. Их обвиняют в участии в преступном сообществе. Также Life.ru писал, что несколько женщин были арестованы за вымогательство денег у бойцов спецоперации. Среди них сотрудница полиции. Три женщины полностью признали свою вину.