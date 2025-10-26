Главарей Тушинского ОПС задержали по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Следствие уже установило причастность более 40 человек к преступной схеме. Среди задержанных — сотрудники полиции, таксисты и зазывалы, которые выслеживали участников СВО, вымогали у них деньги и похищали банковские карты. Полицейские, по версии следствия, позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.
Ущерб по делу превышает 4 миллиона рублей. Игорь Бардин, отец арестованного Владимира Бардина, объявлен в международный розыск. Фигурантам предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ — участие в преступном сообществе, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось, что число фигурантов громкого дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево увеличилось: суд арестовал ещё семерых человек. Их обвиняют в участии в преступном сообществе. Также Life.ru писал, что несколько женщин были арестованы за вымогательство денег у бойцов спецоперации. Среди них сотрудница полиции. Три женщины полностью признали свою вину.
