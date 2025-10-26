Ричмонд
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полётов

Ограничения в воздушной гавани литовской столицы вводились из-за полёта неустановленных объектов.

Международный аэропорт Вильнюса возобновил приём и выпуск воздушных судов после приостановки полётов, действовавшей с 25 октября, сообщило литовское радио LRT.

Ограничения были введены из-за проникновения неустановленных объектов в воздушное пространство республики. Предполагается, что речь идёт о метеозондах.

Литовская сторона утверждает, что такие аппараты используются контрабандистами для переброски сигарет через границу. Приостановка полётов в аэропорту затронула около 70 авиарейсов и более 10 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие инцидента с метеозондами Литва приостановила работу двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай». В связи с этим скопилась очередь из более чем 1,6 тысячи грузовиков.