Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полётов

Международный аэропорт Вильнюса возобновил приём и выпуск воздушных судов после приостановки полётов, действовавшей с 25 октября, сообщило литовское радио LRT.
Ограничения были введены из-за проникновения неустановленных объектов в воздушное пространство республики. Предполагается, что речь идёт о метеозондах.
Литовская сторона утверждает, что такие аппараты используются контрабандистами для переброски сигарет через границу. Приостановка полётов в аэропорту затронула около 70 авиарейсов и более 10 тысяч пассажиров.
Напомним, ранее сообщалось, что вследствие инцидента с метеозондами Литва приостановила работу двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай». В связи с этим скопилась очередь из более чем 1,6 тысячи грузовиков.