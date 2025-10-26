Трамп: Таиланд и Камбоджа подпишут «великое мирное соглашение» 26 октября

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 октября, на своей странице в социальной сети Truth Social анонсировал подписание «великого мирного соглашения» между Таиландом и Камбоджей. Он сообщил, что уже направляется в Малайзию, где представители Бангкока и Пномпеня объявят о конце военного конфликта.
— Я встречусь с их (Таиланда — прим. «ВМ») замечательным премьер-министром, когда мы приземлимся. Чтобы успеть всем на это важное мероприятие, мы подпишем мирное соглашение сразу по прибытии. До скорой встречи! — рассказал глава американского государства.
Утром 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооруженные столкновения. Погибли по меньшей мере 38 человек, а еще почти 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Уже 28 июля на переговорах в Малайзии стороны договорились, что полностью прекратят огонь в полночь по местному времени.
Кроме того, 10 сентября Бангкок и Пномпень договорились о разминировании совместной границы. Они также согласовали шаги по управлению отдельными приграничными районами, включая Бан Нонг Чан в провинции Сакаео.