Трамп: Таиланд и Камбоджа подпишут «великое мирное соглашение» 26 октября

Утром 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооруженные столкновения. Погибли по меньшей мере 38 человек, а еще почти 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Уже 28 июля на переговорах в Малайзии стороны договорились, что полностью прекратят огонь в полночь по местному времени.