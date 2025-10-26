Ричмонд
За ночь над регионами России сбиты 82 украинских БПЛА

26 беспилотников сбиты над Тульской областью.

Над регионами России за ночь были сбиты 82 украинских БПЛА. Об этом туром 26 октября сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего за период с 25 на 26 октября было уничтожено в Брянской области — 30 беспилотников. Уточняется, что еще 26 вражеских дронов были сбиты над Тульской областью. БПЛА также сбили над Черным и Азовскими морями, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Московской и Курской областями. Четыре дрона уничтожили в воздушном пространстве Краснодарского края.

Днем ранее, 25 октября. Минобороны РФ отчиталось, что в небе над РФ был ликвидирован 121 беспилотник. Бльше всего беспилотников было сбито над территорией Ростовской области — 20 вражеских БПЛА.

