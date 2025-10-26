За ночь над регионами России сбиты 82 украинских БПЛА

Над регионами России за ночь были сбиты 82 украинских БПЛА. Об этом туром 26 октября сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего за период с 25 на 26 октября было уничтожено в Брянской области — 30 беспилотников. Уточняется, что еще 26 вражеских дронов были сбиты над Тульской областью. БПЛА также сбили над Черным и Азовскими морями, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Московской и Курской областями. Четыре дрона уничтожили в воздушном пространстве Краснодарского края.
Днем ранее, 25 октября. Минобороны РФ отчиталось, что в небе над РФ был ликвидирован 121 беспилотник. Бльше всего беспилотников было сбито над территорией Ростовской области — 20 вражеских БПЛА.
