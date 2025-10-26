Ричмонд
Водитель, сбивший полицейского в Краснодаре, получил 17 лет за теракт

Водителя Сергея Гурина, сбившего полицейского в Краснодаре в феврале 2022 года, приговорили к 17 годам лишения свободы по обвинению в терроризме и попытке похищения огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

