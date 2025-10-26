В РФ более трети мигрантов не смогли сдать русский язык с первой попытки

Более 35% мигрантов не сдали с первого раза экзамен на знание русского языка, истории России и основам законодательства в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.
«Согласно мониторингу Минобрнауки России… экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства… сдавали 275 609 человек. Из них сдали экзамен 86,9%», — говорится в сообщении.
Экзамены проводят по трем направлениям: первое — получение разрешения на работу в РФ (патент), второе — вид на жительство (ВНЖ), третие — разрешение на временное проживание (РВП). Внутри каждой отдельной аттестации есть три блока, один из которых проверяет знание русского языка, два других — знание истории и законодательства России.
Ранее заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил, что с 2026 года экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранцев будет проводиться онлайн. Сейчас обсуждается возможность введения устной части экзамена.