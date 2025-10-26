В РФ более трети мигрантов не смогли сдать русский язык с первой попытки

Экзамены проводят по трем направлениям: первое — получение разрешения на работу в РФ (патент), второе — вид на жительство (ВНЖ), третие — разрешение на временное проживание (РВП). Внутри каждой отдельной аттестации есть три блока, один из которых проверяет знание русского языка, два других — знание истории и законодательства России.