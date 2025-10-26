Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО России сбила в ночь на 26 октября 82 беспилотника

Над регионами России в ночь на 26 октября уничтожено 82 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество — 30 и 26 — было уничтожено в Брянской и Тульской областях.

Над регионами России в ночь на 26 октября уничтожено 82 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество — 30 и 26 — было уничтожено в Брянской и Тульской областях.

Читать далее.