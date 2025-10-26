ПВО России сбила в ночь на 26 октября 82 беспилотника

Над регионами России в ночь на 26 октября уничтожено 82 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество — 30 и 26 — было уничтожено в Брянской и Тульской областях.
