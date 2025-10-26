Ведомство привело точную разбивку по регионам:
Брянская область: 30 БПЛАТульская область: 26 БПЛААкватория Чёрного моря: 7 БПЛААкватория Азовского моря: 4 БПЛАКраснодарский край: 4 БПЛАРязанская область: 4 БПЛАРостовская область: 3 БПЛАМосковский регион: 2 БПЛА (включая 1, летевший на Москву) Курская область: 1 БПЛАЛипецкая область: 1 БПЛА.
Российские регионы ежедневно подвергаются атакам украинских формирований. В ответ на это Армия Рф наносит точечные удары высокоточным оружием и дронами по военным целям и оборонным заводам Украины.
