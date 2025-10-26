Был душой компании и искренне любил свою семью: в Башкирии похоронят 23-летнего парня

В башкирском селе Тирлян Белорецкого района 25 октября простятся с 23-летним Николаем Пучкиным. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Николай родом из Белорецка, но девять классов школы окончил в Тирляне. Затем получил специальность мастера общестроительных работ в Уфимском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Срочную службу прошел в ракетных войсках стратегического назначения — там он был водителем. После демобилизации работал в металлургическом комбинате. В июле 2025 года Пучкин заключил контракт с Минобороны и отправился добровольцем в зону специальной военной операции, где служил старшим водителем в Тоцкой дивизии. В октябре парень погиб при выполнении боевой задачи на Покровском направлении.
— Николай был бодрым и жизнерадостным парнем, был настоящей душой компании, обладал неисчерпаемым запасом энергии и оптимизма, про таких говорят «человек-праздник». Увлекался рыбалкой и техникой. Искренне любящий свою семью, он особенно был привязан к своим племянникам, поддерживал тесную связь со всеми родственниками. Был верным и надежным другом, готовым оказать поддержку в любую минуту, истинным примером благородства и порядочности, — рассказали в администрации Белорецкого района.
Муниципалитет выразил соболезнования родным и близким Николая Пучкина. Прощание с ним состоится 26 октября в Тирляне. Траурный митинг назначен на 12:00.
