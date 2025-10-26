Был душой компании и искренне любил свою семью: в Башкирии похоронят 23-летнего парня

Николай родом из Белорецка, но девять классов школы окончил в Тирляне. Затем получил специальность мастера общестроительных работ в Уфимском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Срочную службу прошел в ракетных войсках стратегического назначения — там он был водителем. После демобилизации работал в металлургическом комбинате. В июле 2025 года Пучкин заключил контракт с Минобороны и отправился добровольцем в зону специальной военной операции, где служил старшим водителем в Тоцкой дивизии. В октябре парень погиб при выполнении боевой задачи на Покровском направлении.