Над Тульской областью уничтожены 26 беспилотников

Подразделения ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на Тульскую область. За прошедшие сутки было уничтожено 26 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

