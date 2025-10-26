Ричмонд
Пермская дзюдоистка завоевала Кубок Европы по боевым искусствам

Дзюдоистка из Перского края Софья Захарова завоевала Кубок Европы на международных соревнованиях в Словении. О достижении спортсменки сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

