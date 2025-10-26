На МКС космонавты РФ приготовили оливье ко дню рождения коллеги из США

На МКС российские космонавты приготовили салат оливье ко дню рождения американской коллеги Зины Кардман, пишет ТАСС.
«Сегодня сделали салат оливье для Зины Кардман — у нее завтра день рождения. Ели всей станцией, всем очень понравилось!», — сообщил космонавт Алексей Зубрицкий.
По его словам, день рождения решили отмечать на день раньше, чтобы разгрузить вечер перед рабочей неделей. Алексей Зубрицкий отметил, что на станции не оказалось консервированного зеленого горошка. В то же время были копченые перепелиные яйца.
«Таким образом, адаптируя традиционный рецепт, мы создали свою версию, которая всем пришлась по вкусу», — подчеркнул космонавт.
Он также рассказал, что астронавты США приготовили для Зины Кардман торт.
