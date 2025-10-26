«Город машин» и морепродукты вместо шаурмы: тревел-блогер рассказала, как живут в Приморье

Елена также рассказала, что жизнь в Приморье тесно переплетена с азиатской культурой. Это проявляется во всем: в моде, заимствованной из Сеула и Токио, в обилии азиатских кафе с раменом и кимчи, и даже в местном фастфуде, где вместо привычной шаурмы продают «завертоны». По ее словам, многие местные жители свободно вплетают в речь китайские или корейские слова, а молодежь чаще мечтает об учебе в университетах Токио или Сеула, чем в Москве.