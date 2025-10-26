Без денег и машин остались новосибирцы после сделки с «Автосити»

Десятки жителей Новосибирска столкнулись с невозвратом денежных средств после продажи автомобилей через местный автосалон «Автосити», при этом общая сумма задолженности перед клиентами превышает 15 миллионов рублей.
Более 30 пострадавших клиентов передали свои автомобили салону по агентским договорам, но не получили оплаты даже спустя год после совершения сделок.
«У нас действительно задержки есть, но мы выплачиваем еженедельно и ежемесячно. У нас нет такого, что мы вообще не платим», — заявил один из руководителей компании Евгений Пшеничников в разговоре с корреспондентом НГС.
Среди пострадавших — семья Елены Якубовой, которая через суд добилась решения о взыскании 2,4 млн рублей за проданный BMW X6, однако исполнительный лист не может быть реализован из-за регистрации юрлица в Ижевске.
Автосалон объясняет задержки выплат сложной экономической ситуацией, прекращением автокредитования и необходимостью сохранения рабочих мест, при этом многие клиенты получили положительные судебные решения, но не могут вернуть средства через службу судебных приставов.