Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шторм «Мелисса» в Атлантике усилился до урагана третьей, разрушительной категории

Образовавшийся в Атлантическом океане тропической шторм, получивший название «Мелисса», усилился до урагана третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщили в пресс-службе Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Образовавшийся в Атлантическом океане тропической шторм, получивший название «Мелисса», усилился до урагана третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщили в пресс-службе Национального центра США по наблюдению за ураганами.

По словам представителей ведомства, разрушительный ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час. При этом максимальная скорость ветра в его пределах достигает 51 метра в секунду.

Сейчас «Мелисса» находится на расстоянии 200 километров к юго-востоку от Кингстона, столицы Ямайки, передает официальный сайт учреждения.

Тайфун «Матмо» 5 октября пришел к побережью городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 42 метров в секунду.

Ранее сильнейший шторм, обрушившийся на Таиланд, привел к тому, что российские туристы остались без электроснабжения. Особенно сильно пострадал остров Пхукет, где ураганные ветры срывали крыши и ломали деревья.

Грузовой самолет Boeing 747 из-за бушующего тайфуна «Подул» ударился двигателем во время приземления на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Тайбэй-Таоюань на Тайване.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше